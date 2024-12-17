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        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 10:01 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:01
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        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İlhan K. idaresindeki 06 RHV 72 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Arifegazili köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden ve akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan Cihan Ü. idaresindeki 42 GV 512 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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