Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İlhan K. idaresindeki 06 RHV 72 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Arifegazili köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden ve akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan Cihan Ü. idaresindeki 42 GV 512 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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