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        Sungurlu Belediye Başkanı Dere, din görevlileri ile bir araya geldi

        Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçe merkezinde ve köylerinde görev yapan din görevlileriyle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:53 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:02
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        Sungurlu Belediye Başkanı Dere, din görevlileri ile bir araya geldi
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        Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçe merkezinde ve köylerinde görev yapan din görevlileriyle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

        Sungurlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda ilçedeki cami ve Kur'an kurslarının eksikleri konuşuldu.

        İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, toplantıda talep ve beklentilere ilişkin Dere'ye bilgi verdi.

        Dere, toplantıya katılan din görevlilerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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