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        Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında

        Çorum'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 19:41 Güncelleme: 20.12.2024 - 20:08
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        Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
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        Çorum'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        İ.K.A. (23) idaresindeki 19 AEV 703 plakalı motosiklet, Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Ö'ye (13) çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle yaya ile motosiklet sürücüsü yola savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, arkadaşlarının yardımıyla Hasan Paşa Devlet Hastanesine, yaralı çocuk ise sağlık ekiplerince kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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