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        Çorum'da akaryakıt istasyonu girişine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin akaryakıt istasyonunun girişine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 17:22 Güncelleme: 21.12.2024 - 17:27
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        Çorum'da akaryakıt istasyonu girişine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin akaryakıt istasyonunun girişine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Selahattin N'nin kullandığı 35 HC 2504 plakalı otomobil, Sungurlu-Ankara kara yolu 5. kilometresindeki akaryakıt istasyonunun girişine çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Murat D. ve Mehmet Y. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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