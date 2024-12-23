Kargı Bezi Geleneksel El Sanatları Festivalinde tanıtıldı

Kargı ilçesine has teknikle dokunan "Kargı bezi", Çorum'da düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali'nde tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çorum Belediyesince Bedesten'de 19-22 Aralık tarihlerinde düzenlenen festivalde usta öğretici Emel Gürel, Kargı bezi ile katıldı.

Gürel, Kargı bezi kullanarak hazırladığı tekstil ürünlerini sergilediği festivalde, ziyaretçilere Kargı bezinin diğer kumaşlardan farklarını anlattı.