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        Kargı Bezi Geleneksel El Sanatları Festivalinde tanıtıldı

        Kargı ilçesine has teknikle dokunan "Kargı bezi", Çorum'da düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali'nde tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:24 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:50
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        Kargı Bezi Geleneksel El Sanatları Festivalinde tanıtıldı
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        Kargı ilçesine has teknikle dokunan "Kargı bezi", Çorum'da düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali'nde tanıtıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çorum Belediyesince Bedesten'de 19-22 Aralık tarihlerinde düzenlenen festivalde usta öğretici Emel Gürel, Kargı bezi ile katıldı.

        Gürel, Kargı bezi kullanarak hazırladığı tekstil ürünlerini sergilediği festivalde, ziyaretçilere Kargı bezinin diğer kumaşlardan farklarını anlattı.

        Kargı bezinin el emeğiyle dokunmasından dolayı çevreye zarar vermediğini, dayanıklılık ve estetik görünümüyle giyim ve dekorasyon sektörlerinde yaygın şekilde kullanıldığını vurgulayan Gürel, bezin ayrıca yüzyıllardır süregelen bir kültürel miras olduğunu sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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