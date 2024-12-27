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        Dodurga'da sinema etkinliğine davetliler biletle değil kitapla katıldı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde düzenlenen sinema etkinliğinde katılımcılardan bilet yerine kitap istenerek, okul kütüphanesine çok sayıda kitap kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:52 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:04
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        Dodurga'da sinema etkinliğine davetliler biletle değil kitapla katıldı
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde düzenlenen sinema etkinliğinde katılımcılardan bilet yerine kitap istenerek, okul kütüphanesine çok sayıda kitap kazandırıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dodurga Kaymakamlığı, Mustafa Kemal İlkokulu Müdürlüğü ve Okul Aile Birliğince okulun kütüphanesini geliştirmek ve öğrencilerin aileleriyle kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla "Kitabını Getir Keyfin Tıkır Projesi" hayata geçirildi.

        Proje kapsamında Dodurga Kültür Merkezi'nde öğrenci ve velilere yönelik "sinema günü" etkinliği yapıldı.

        Davetlilerden sinema bileti yerine okulun kütüphanesine konulmak üzere kitap getirmeleri istendi.

        Öğrenci ve veliler, yanlarında getirdikleri kitapları teslim ettikten sonra salona alındı.

        Burada davetlilere patlamış mısır ve meyve suyu da ikram edildi.

        Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, eğitimciler, veliler ve öğretmenler filmi birlikte izledi.

        Etkinlikte toplanan kitaplar, Mustafa Kemal İlkokulu kütüphanesine konularak öğrencilerin kullanımına sunulacak.

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        Galeri

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