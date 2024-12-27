Dodurga'da sinema etkinliğine davetliler biletle değil kitapla katıldı

Burada davetlilere patlamış mısır ve meyve suyu da ikram edildi.

Davetlilerden sinema bileti yerine okulun kütüphanesine konulmak üzere kitap getirmeleri istendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dodurga Kaymakamlığı, Mustafa Kemal İlkokulu Müdürlüğü ve Okul Aile Birliğince okulun kütüphanesini geliştirmek ve öğrencilerin aileleriyle kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla "Kitabını Getir Keyfin Tıkır Projesi" hayata geçirildi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde düzenlenen sinema etkinliğinde katılımcılardan bilet yerine kitap istenerek, okul kütüphanesine çok sayıda kitap kazandırıldı.

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