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        Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 01:25 Güncelleme: 04.01.2025 - 01:30
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        Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        H.İ.Y. idaresindeki 06 BUU 757 plakalı hafif ticari araç, Sungurlu-Ankara kara yolu ilçe girişi yakınlarında ehliyetsiz sürücü A.B'nin (16) kullandığı 19 EB 007 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.V, A.K, C.Y. ve H.B. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü A.B'nin cezaevinden firar ettiği için hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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