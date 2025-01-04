Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Otomobil sürücüsü A.B'nin cezaevinden firar ettiği için hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.V, A.K, C.Y. ve H.B. yaralandı.

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