Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da yaşlı çiftin yardımına jandarma koştu

        Çorum'da jandarma ekipleri, tedavisinin ardından taburcu edilen yaşlı kadın ile eşini yaşadıkları beldeye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 09:22 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da yaşlı çiftin yardımına jandarma koştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da jandarma ekipleri, tedavisinin ardından taburcu edilen yaşlı kadın ile eşini yaşadıkları beldeye ulaştırdı.

        Büyük Düvenci beldesinde ikamet eden diyaliz hastası Sultan Ş. (73), rahatsızlanması üzerine eşi Ali Ş. (76) ile birlikte Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

        Tedavisinin ardından gece saatlerinde taburcu edilen yaşlı kadın ve eşi, beldeye dönecek araç bulamayınca hastane polisinden yardım istedi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Jandarma Hareket Merkezi'nce yaşlı çiftin beldeye ulaştırılması için bir tim görevlendirildi.

        Hastaneye gelen jandarma ekibi, yaşlı çifti jandarma aracı ile yaşadıkları beldeye götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Karadağ'daki saldırının ardından protesto
        Karadağ'daki saldırının ardından protesto
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Kanada Başbakanı istifa mı edecek?
        Kanada Başbakanı istifa mı edecek?
        Buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Otomotiv pazarında yeni rekor beklentisi
        Otomotiv pazarında yeni rekor beklentisi
        Mikautadze için rekor teklif iddiası!
        Mikautadze için rekor teklif iddiası!
        Ayrılık acısı 10 gün sürdü
        Ayrılık acısı 10 gün sürdü
        Trump'tan Irak'a İran talimatı
        Trump'tan Irak'a İran talimatı
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        Amcasını defalarca bıçakladı!
        Amcasını defalarca bıçakladı!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı

        Benzer Haberler

        Çorum'da balık yedikten sonra rahatsızlanan 4 kişi tedavi altına alındı
        Çorum'da balık yedikten sonra rahatsızlanan 4 kişi tedavi altına alındı
        Çorum'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Çorum'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Çorum'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 ki...
        GÜNCELLEME - Çorum'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 ki...
        Çorum'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Çorum'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı