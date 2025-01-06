Çorum'da yaşlı çiftin yardımına jandarma koştu

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Jandarma Hareket Merkezi'nce yaşlı çiftin beldeye ulaştırılması için bir tim görevlendirildi.

Büyük Düvenci beldesinde ikamet eden diyaliz hastası Sultan Ş. (73), rahatsızlanması üzerine eşi Ali Ş. (76) ile birlikte Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

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