Çorum'da güreş eğitim merkezinin inşası sürüyor

Çorum Belediyesince yapımına başlanan güreş eğitim merkezi binasının inşasının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, inşaatta incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aşgın, Çorum'un ata sporu olan güreşte önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Kentte güreş sporunun yaygınlaşması için yatırımlar yaptıklarına dikkati çeken Aşgın, şunları kaydetti:

"Yiğidin harman olduğu ilimize güreş eğitim merkezi kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Şehrimizi güreş alanında Adil Candemir, Mahmut Atalay, Tevfik Kış, Hamit Kaplan, Nazmi Avluca gibi isimler başarıyla temsil etti. Yeni dönemde de güreşçilerimiz birçok başarıya imza attı. Ata sporumuzu geliştirmek ve yeni dünya şampiyonları yetiştirmek için şehrimize çok kapsamlı bir Güreş Eğitim Merkezi kazandırıyoruz. Merkezimiz içerisinde eğitim sınıfları, etüt salonları yer alıyor. Güreşçilerimiz bu salonlarda hem güreşle ilgili eğitim alabilecekler hem de okul derslerine çalışabilecekler. 22 konaklama odası yer alan merkezimizde 66 sporcumuz konaklayabilecek. Çorum'un spor şehri olma konusunda emin adımlarla yürüyoruz."