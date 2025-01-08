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        İskilip'te CHP İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        İskilip'te CHP İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 19:47 Güncelleme: 08.01.2025 - 19:47
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        İskilip'te CHP İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
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        İskilip'te CHP İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, parti binasında düzenlenen toplantıda, parti olarak iktidara geleceklerinden kuşkusunun olmadığını söyledi.

        İlçelerde danışma meclisi toplantıları yaparak partililerin görüşlerini almak istediklerini belirten Solmaz, "İlçe danışma toplantımızın amacı, İskilipli dostlarımızın, yol arkadaşlarımızın görüşlerini alacağız. Sayın genel başkanımız Özgür Özel’in talimatıyla sizlerin görüşlerini alarak tüzük kurultayımızdan sonra parti programı kurultayları hazırlandı. 81 il ve ilçelerinde parti programının oluşması için bu danışma toplantılarını yapıyoruz." dedi.

        CHP İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var ise danışma meclisi toplantıları ile partinin ortak kültürünü pekiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

        Toplantıdan çıkacak görüş ve önerilerin rapor halinde genel merkeze ulaştırılacağını ifade eden Var, "Suriye’deki gelişmeler, yeni anayasa ve İmralı ile görüşmelerin nelere yol açacağının halka iyi anlatılması lazım." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından katılımcılar gündeme ilişkin konularda görüş ve önerilerini dile getirdi.

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