Çorum'da kadınlara glütensiz beslenme anlatıldı

Çorum Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı uzman Dr. Mustafa Azak, merkezde düzenlenen programda kadınlara çölyak hastalığının nedenleri ve sonuçları ile bu hastalığa sahip kişiler için glütensiz beslenmenin önemi hakkında bilgi verdi.

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