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        Çorum'da kadınlara glütensiz beslenme anlatıldı

        Çorum Belediyesi Mimar Sinan Kadın Kültür Merkezi'nde kadınlara çölyak hastalığı ve glütensiz beslenme anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 12:18 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:34
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        Çorum'da kadınlara glütensiz beslenme anlatıldı
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        Çorum Belediyesi Mimar Sinan Kadın Kültür Merkezi'nde kadınlara çölyak hastalığı ve glütensiz beslenme anlatıldı.

        Çorum Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı uzman Dr. Mustafa Azak, merkezde düzenlenen programda kadınlara çölyak hastalığının nedenleri ve sonuçları ile bu hastalığa sahip kişiler için glütensiz beslenmenin önemi hakkında bilgi verdi.

        Azak, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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