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        Çorum'da kaza yerinde kamyonun çarptığı trafik polisi ağır yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken yoldan geçen kamyonun çarptığı trafik polisi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 23:18 Güncelleme: 13.01.2025 - 23:18
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        Çorum'da kaza yerinde kamyonun çarptığı trafik polisi ağır yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken yoldan geçen kamyonun çarptığı trafik polisi ağır yaralandı.

        İlyas A'nın (50) kullandığı 06 GE 897 plakalı minibüs, Alaca-Tokat kara yolu Ünalan köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile minibüste bulunan Asuman A. (46) ve Hilal A. (16) yaralandı.

        Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettiği sırada Fatih K. idaresindeki 34 HLA 026 plakalı kamyon, kaza yerinde görev yapan polis memuru Erdal Baydar'a (37) çarptı.

        Ağır yaralanan polis memuru ve diğer 3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı polis memurunun yaklaşık 2 ay önce Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve başladığı öğrenildi.

        Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan hastaneye giderek yaralı polis memurunun sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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