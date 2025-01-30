Çorum'da traktör çalan şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraylı köyünde S.A'ya ait hızar motoru ile Üyük köyünde A.Y'ye ait traktör ve römorkun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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