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        Çorum'da traktör çalan şüpheli tutuklandı

        Çorum'da traktör çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:54 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:54
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        Çorum'da traktör çalan şüpheli tutuklandı
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        Çorum'da traktör çaldığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraylı köyünde S.A'ya ait hızar motoru ile Üyük köyünde A.Y'ye ait traktör ve römorkun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Ş.Ö'yü çalıntı traktörle yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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