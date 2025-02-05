Çorum'da aranan 11 kişi yakalandı
Çorum'da haklarında arama kararı bulunan 11 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Çorum'da haklarında arama kararı bulunan 11 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli mahkemelerce arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
27 Ocak - 3 Şubat tarihlerinde yürütülen çalışmalarda 11 kişi yakalanarak adli birimlere teslim edildi.
Öte yandan haklarında kayıp ihbarı yapılan 4 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.
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