Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da aranan 11 kişi yakalandı

        Çorum'da haklarında arama kararı bulunan 11 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:44 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da aranan 11 kişi yakalandı
        ABONE OL

        Çorum'da haklarında arama kararı bulunan 11 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli mahkemelerce arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        27 Ocak - 3 Şubat tarihlerinde yürütülen çalışmalarda 11 kişi yakalanarak adli birimlere teslim edildi.

        Öte yandan haklarında kayıp ihbarı yapılan 4 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        Aldatılınca işkenceli tuzak kurdu!
        Aldatılınca işkenceli tuzak kurdu!
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Washington'da Elon Musk protestosu

        Benzer Haberler

        Çorum'daki dereler ıslah ediliyor
        Çorum'daki dereler ıslah ediliyor
        Çorum GİAD, Azerbaycan'da Türk Ticaret Merkezi'nde açtığı ofisle firmalara...
        Çorum GİAD, Azerbaycan'da Türk Ticaret Merkezi'nde açtığı ofisle firmalara...
        İskilip Belediyesi Aşevi her gün 250 aileye sıcak yemek ulaştırıyor
        İskilip Belediyesi Aşevi her gün 250 aileye sıcak yemek ulaştırıyor
        İskilipli Atıf Hoca, vefatının 99. yılında mezarı başında anıldı
        İskilipli Atıf Hoca, vefatının 99. yılında mezarı başında anıldı
        İskilip'te Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        İskilip'te Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Çorum'da denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda bakım onarım yaptı
        Çorum'da denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda bakım onarım yaptı