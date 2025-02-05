Çorum'da aranan 11 kişi yakalandı

Öte yandan haklarında kayıp ihbarı yapılan 4 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli mahkemelerce arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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