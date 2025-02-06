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        Çorum'da "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" başvuruları başladı

        Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kadınlara yönelik organize edilen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" başvurularının başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:06 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:06
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        Çorum'da "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" başvuruları başladı
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        Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kadınlara yönelik organize edilen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" başvurularının başladığı bildirildi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla voleybol turnuvası organize edildi.

        Kent merkezi ile ilçelerden en az 6, en fazla 12 kadından oluşacak takımlar, turnuvaya katılım için 20 Şubat'a kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne başvurabilecek.

        21 Şubat'ta fikstürü belirlenecek turnuva kapsamında maçlar 24 Şubat'ta başlayacak.

        Kadınların daha fazla sportif faaliyetlerde yer almasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvanın ödül töreni ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak.

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