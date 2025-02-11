Çorum'da çocukların kar keyfi
Çorum'un Mecitözü ilçesinde çocuklar karın keyfini kartopu oynayarak çıkardı.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde çocuklar karın keyfini kartopu oynayarak çıkardı.
İlçede etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Kar tatilini fırsat bilen çocuklar, karda kayıp kartopu oynadı.
İlçe merkezinde bulunan Yatılı Bölge Okulu (YİBO) bahçesine gelen çocuklar soğuk havaya rağmen kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.
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