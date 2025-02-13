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        Çorum'da üniversiteliler "İŞKUR Gençlik Programı" ile iş hayatına hazırlanacak

        Hitit Üniversitesi ile Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü arasında imzalanan "İŞKUR Gençlik Programı" protokolüyle öğrencilerin eğitime devam ederken üniversitede bir işte çalışarak gelir elde etmelerinin yanı sıra iş hayatına ilk adımı atmalarına zemin hazırlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:43 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:43
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        Çorum'da üniversiteliler "İŞKUR Gençlik Programı" ile iş hayatına hazırlanacak
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        Hitit Üniversitesi ile Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü arasında imzalanan "İŞKUR Gençlik Programı" protokolüyle öğrencilerin eğitime devam ederken üniversitede bir işte çalışarak gelir elde etmelerinin yanı sıra iş hayatına ilk adımı atmalarına zemin hazırlanması hedefleniyor.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilere iş sağlığı, iş ahlakı, stres yönetimi, iş arama becerileri, finansal okuryazarlık gibi konularda eğitimler verilmesini de içeren işbirliği protokolü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Çorum İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu tarafından imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, programa Hitit Üniversitesinden 572 öğrencinin dahil edileceği bildirdi.

        İŞKUR Gençlik Programının, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere hayata geçirildiğine dikkati çeken Öztürk, "Program kapsamındaki 8 faaliyet alanında öğrencileri kısmi zamanlı olarak istihdam edeceğiz. Öğrencilerimize eğitimlerine devam ederken hem mesleki tecrübe kazanma hem de gelir imkanı tanıyan İŞKUR Gençlik Programı için hazırlıklarımıza başladık. 17 Şubat itibarıyla başvurular alınmaya başlayacak. Öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Çorum İŞKUR İl Müdürü Tuzcu da İŞKUR olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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