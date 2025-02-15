Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Sungurlu Belediye Başkanı Dere'den "borç" açıklaması

        Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, belediyenin biriken 165 milyon lira borcunu ödediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sungurlu Belediye Başkanı Dere'den "borç" açıklaması
        ABONE OL

        Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, belediyenin biriken 165 milyon lira borcunu ödediklerini bildirdi.

        Dere, yaptığı yazılı açıklamada, Sungurlu Belediyesinde yıllardır borç biriktiğini ifade etti.

        Seçim döneminde belediyenin borçlarını ödeme sözü verdiğini aktaran Dere, şunları kaydetti:

        "Yıllardır birikmiş olan 165 milyon liralık SGK borcumuzu, vergi borçlarımızı ve Belediyemizden emekli olan personelimizin kıdem tazminatlarının tamamını bugün itibarıyla ödemiş bulunuyoruz. Söz verdiğimiz gibi görev sürecimizin 10. ayında belediyemizi ciddi borç yükünden kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sungurlu'muza hayırlı olsun. Allah'ın izniyle 2025 Sungurlu'nun yılı olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yaşandı! Haraç için 'Keleş' ile taradılar!
        İstanbul'da yaşandı! Haraç için 'Keleş' ile taradılar!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Elon Musk'ın mesajı net
        Elon Musk'ın mesajı net
        Tornavidalı vahşette katliam itirafı! "4 kişiyi öldürecektim!"
        Tornavidalı vahşette katliam itirafı! "4 kişiyi öldürecektim!"
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        "Üşümüyorum ama ayaklarım buz gibi!" diyorsanız dikkat!
        "Üşümüyorum ama ayaklarım buz gibi!" diyorsanız dikkat!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi

        Benzer Haberler

        Çorum'da öğrenciler lise bahçesinde kurulan serada uygulamalı tarım eğitimi...
        Çorum'da öğrenciler lise bahçesinde kurulan serada uygulamalı tarım eğitimi...
        Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı
        Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı
        Çorum'da seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi
        Çorum'da seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi
        Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Çorum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Bayat Kaymakamı Yüce köyleri ziyaret etti
        Bayat Kaymakamı Yüce köyleri ziyaret etti
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı