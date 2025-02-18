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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Çorum'da basın toplantısı düzenledi

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, geçen yıl İstanbul'da "Kahramanlara Vefa Çalıştayı" düzenlediklerini belirterek, "18 kanun teklifi hazırlandı. Bunların hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilgili komisyonda ağustos ayından bu yana bekliyor. Bu tekliflerin bir an önce yasalaştırılmasını istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 12:09 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:09
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Çorum'da basın toplantısı düzenledi
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, geçen yıl İstanbul'da "Kahramanlara Vefa Çalıştayı" düzenlediklerini belirterek, "18 kanun teklifi hazırlandı. Bunların hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilgili komisyonda ağustos ayından bu yana bekliyor. Bu tekliflerin bir an önce yasalaştırılmasını istiyoruz." dedi.

        Bağcıoğlu, partisinin Çorum il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile göreve geldiklerinden beri Türkiye genelinde 82 yerleşim yerinde 134 şehit ailesi ve gaziler tarafından kurulan dernekleri ziyaret ettiklerini söyledi.

        Ziyaretlerde, CHP örgütlerinin milli savunma ve milli güvenlik konularındaki soruları yanıtladıklarını, şehit aileleri ile gazilerin sorun ve taleplerini değerlendirdiklerini anlatan Bağcıoğlu, emekli askerlerin de özlük haklarıyla ilgili istişare yaptıklarını belirtti.

        Ziyaretlerden sonuçlar çıkardıklarını ayrıca İstanbul'da "Kahramanlara Vefa Çalıştayı" düzenlediklerini dile getiren Bağcıoğlu, "Bu çalıştaydan sonuçlar çıktı, 18 kanun teklifi hazırlandı. Bunların hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilgili komisyonda ağustos ayından bu yana bekliyor. Bu tekliflerin bir an önce yasalaştırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Kanun tekliflerinde er gazilerin emsal maaş durumu ve özlük haklarının iyileştirilmesi, gazilere yönelik sağlık ve iş konularını içeren düzenlemeleri teklif ettiklerini aktaran Bağcıoğlu, şöyle devam etti:

        "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu konuyla süratle ilgilenmesini bekliyoruz. Çalıştaydan çıkan sonuçlara göre bu görevin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı değil, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülmesini talep ediyoruz. Aynı dili konuşan, aynı sıkıntıları çekmiş, aynı fedakarlıkları yapmış Milli Savunma Bakanlığı personeli tarafından şehit ve gazi işlemlerinin yürütülmesini talep ediyoruz."

        Basın toplantısına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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