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        Hitit Üniversitesinde eğitime kar engeli

        Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Hitit Üniversitesinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 00:35 Güncelleme: 19.02.2025 - 00:35
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        Hitit Üniversitesinde eğitime kar engeli
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        Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Hitit Üniversitesinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, kentte başlayan kar yağışının, meteorolojik değerlendirmelere göre sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

        Kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarının oluşabileceğine dikkati çekilen açıklamada, "Muhtemel olumsuzlukları önlemek adına, Çorum Valiliğimizin de şehrimiz için aldığı karar çerçevesinde üniversitemizde 19 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretime ara verilen günde idari işlerin aksatılmaması koşulu ile akademik ve idari personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan, Mecitözü Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki olumsuz hava şartlarından ötürü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

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