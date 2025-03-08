Dodurga İHL'den iftar programı

Okul müdürlüğü ile okul aile birliğince Dodurga Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen iftar programına Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, kamu kurumlarının temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Dodurga İmam Hatip Ortaokulu Okulunca düzenlenen iftar programında protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler bir araya geldi.

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