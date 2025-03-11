Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 16 Mart Pazar günü sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 16 Mart Pazar günü sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki idmanda futbolcular, yenilenme antrenmanı yaptı.
İdmana sakatlıkları devam eden Geraldo ve Ahmethan Köse katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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