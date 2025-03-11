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        Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 16 Mart Pazar günü sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 21:46 Güncelleme: 11.03.2025 - 21:46
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        Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 16 Mart Pazar günü sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki idmanda futbolcular, yenilenme antrenmanı yaptı.

        İdmana sakatlıkları devam eden Geraldo ve Ahmethan Köse katılmadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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