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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 06:16 Güncelleme: 18.03.2025 - 06:16
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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.A. idaresindeki 19 AAU 750 plakalı otomobil ile M.E.A'nın kullandığı 19 KP 511 plakalı otomobil Buharaevler Mahallesi Buhara 4. Cadde ile Buhara 3. Cadde kesişiminde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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