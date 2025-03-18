Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.A. idaresindeki 19 AAU 750 plakalı otomobil ile M.E.A'nın kullandığı 19 KP 511 plakalı otomobil Buharaevler Mahallesi Buhara 4. Cadde ile Buhara 3. Cadde kesişiminde çarpıştı.

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