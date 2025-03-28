Sağlık Bakanı Memişoğlu, Çorum'da Yeşilayı ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yeşilay 13. Bölge Koordinatörlüğüne ziyarette bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Memişoğlu, ziyarette Yeşilay 13. Bölge Koordinatörü Türker Ejder ve Şube Başkanı Bedriye Cengil'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette ayrıca Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Aliyenur Kantar tarafından ülke genelinde ve Çorum'da yürütülen çalışmalar ile kimyasal, davranışsal bağımlılara ve ailelerine verilen hizmetler hakkında bilgi verildi.

Şube Başkanı Cengil, daha sonra Memişoğlu'na ziyaret anısına hediye takdim etti.

Ziyarette, Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Sağlık Müdürü Sinan Zehir ve AK Parti İl Başkanı Yakup Alar da yer aldı.