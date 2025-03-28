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        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, pazarda denetim yaptı

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, semt pazarlarında tezgahların ön kısmına albenili, arka kısmına ise deforme olmuş ürünlerin yerleştirilmesine müsaade edilmemesini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 21:41 Güncelleme: 28.03.2025 - 21:41
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        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, pazarda denetim yaptı
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        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, semt pazarlarında tezgahların ön kısmına albenili, arka kısmına ise deforme olmuş ürünlerin yerleştirilmesine müsaade edilmemesini istedi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Aşgın, semt pazarında denetim yaptı.

        Birkaç esnafın tezgahın ön tarafına albenisi yüksek ürünler yerleştirdiğini, ancak müşterilere tezgahın arka tarafından deforme olmuş ürünler sattığını tespit eden Aşgın, pazarda bu tür uygulamaların önüne geçilmesi için Zabıta Müdürü İrfan Göyhan'a denetimlerin sıklaştırılması yönünde talimat verdi.

        Aşgın, zabıta ekiplerinin kurulan her pazarda öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 2 kez tezgahları denetlemesini, hile yapmaya yönelen esnafa tezgah kapatma dahil bütün yaptırımların uygulanmasını istedi.

        Çorum Belediye Başkanı Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da halkın aldatılmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

        Aşgın, "Bizi aldatan bizden değildir" notuyla yaptığı paylaşımda, "Bizden misiniz, değil misiniz? Bundan sonra göreceğiz. Çorum halkının kandırılmasına, aldatılmasına izin vermeyiz! Bu yapılanlar şahsımıza yapılırsa sabrederiz, Çorumluya yapılırsa harp ederiz. Niyeti Çorumluyu aldatmak olanlar, bunu iyi anlasın. Az sayıda esnafın buna tevessül ettiğini de belirterek işinde dürüst, ticaretinde dosdoğru olan esnafımızı tüm bu sözlerden tenzih ediyor; onları yürekten tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimiz, şikayetleri olduğunda vakit kaybetmeden pazar alanında görevli zabıta ekiplerimize durumu bildirebilir, ayrıca 153 Alo Zabıta hattından destek alabilirler." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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