Çorum Valisi Çalgan, Samsun-Ankara kara yolunda trafik denetimi yaptı

Çorum Valisi Ali Çalgan, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanan Samsun-Ankara kara yolunda yürütülen trafik denetimlerine katıldı.

Çalgan, İl Jandarma Komutanlığı denetleme noktasında ekiplerce durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti.

Uzak illerden gelenlerden yolların durumu ve yolculukları hakkında bilgi alan Çalgan, sürücülerden hız sınırını aşmamaları ve seyir halinde cep telefonu kullanmamalarını istedi.

Vali Çalgan, gazetecilere, Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Vatandaşların gidecekleri yere sağ salim ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla jandarma ve polis ekiplerinin denetimlerini artırdığını belirten Çalgan, şunları kaydetti:

"Ankara-Çorum-Samsun kara yolunda olağan zamanların çok üstünde trafik yüküyle karşı karşıyayız. Bu yolda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu denetimlerle sürücülerin dikkatini diri tutmak, kural ihlallerini en aza indirmek amaçlanmaktadır. İnşallah bu şekilde aldığımız tedbirlerle can kaybının hiç olmamasını temenni ediyoruz. Can kaybının geçen yıllara göre daha az olacağı, hiç olmayacağı, kazanın, belanın az olacağı bir bayram yaşarız inşallah. Bayramı bayram tadında, ağız tadıyla kutlamış olalım."