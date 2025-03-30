Çorum'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.
Muhammed F. İ. (24) idaresindeki 19 AER 413 plakalı otomobil, Zile Caddesi'nde Y.T’nin (20) kullandığı 19 NC 503 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü Y. T. Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.