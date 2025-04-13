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        AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı'dan zirai don açıklaması

        AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, mahsulü zirai dondan etkilenen çiftçiler için harekete geçildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 18:25 Güncelleme: 13.04.2025 - 18:25
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        AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı'dan zirai don açıklaması
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        AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, mahsulü zirai dondan etkilenen çiftçiler için harekete geçildiğini bildirdi.

        Ahlatcı, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilerin kaybının telafi edilmesi için alınacak tedbirleri destekleyeceklerini bildirdi.

        İlgili kişi ve kurumlarla iletişime geçtiklerini aktaran Ahlatcı, şunları kaydetti:

        "Son günlerde görülen ani sıcaklık düşüşü ve don sebebiyle Çorum'umuz başta olmak üzere çok sayıda ilimizde çiftçilerimizin ağır zararlar gördüğü anlaşılmaktadır. AK Parti olarak her daim çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Konuyu Sayın Valimiz başta olmak üzere Tarım ve Orman İl Müdürümüz, Ziraat Odası Başkanımız ve Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanımızla görüştüm. Sürecin takipçisi olacağız. Üreticilerimizin ve çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntıların takibini yapacağımızı ve hükümetimiz tarafından, çiftçilerimizin ve üreticilerimizin vukuu bulan kayıplarının telafi edilebilmesi için alınacak her türlü tedbire destek olmayı sürdüreceğiz. Çiftçilerimize ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimiz her türlü felaket ve doğal afetlerden milletimizi korusun."

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