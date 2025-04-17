Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Çorum'da yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çorum'da yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Murat A. (27) idaresindeki 34 PF 7916 plakalı otomobil Çorum-Samsun kara yolu Ahmediye köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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