Şehit öğretmen Aybüke Yalçın anısına başlattığı bisiklet yolculuğunu tamamladı

Burada, yolculuk sırasında taşıdığı Türk bayrağını İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci'ye teslim eden Kotluk, ardından Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokuluna ziyarette bulundu.

Şehitler anısına 2005'ten bu yana pedal çeviren Kotluk, Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit öğretmen Yalçın'ın görev yaptığı Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesinden 15 Nisan'da yola çıkmasının ardından Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat, Amasya ve Çorum merkezden geçerek, Osmancık'a ulaştı.

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