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        Çorum'da trafik denetiminde 33 sürücüye 386 bin 630 lira ceza

        Çorum'da polis ekiplerince kent genelinde yapılan trafik denetiminde 33 sürücüye 386 bin 630 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 27.04.2025 - 09:52
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        Çorum'da trafik denetiminde 33 sürücüye 386 bin 630 lira ceza
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        Çorum'da polis ekiplerince kent genelinde yapılan trafik denetiminde 33 sürücüye 386 bin 630 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokaklarda denetim yapıldı.

        Uygulama noktalarında durdurulan araç ve sürücüler ilgili mevzuatlar açısından incelendi.

        Denetimlerde alkollü araç kullanan 8 sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanan 12 sürücüye, yetersiz belgeyle araç kullanan 4 sürücüye, aracında trafik kurallarına aykırı şekilde ışık donanımı bulunan 8 sürücü ile sahte plaka ile araç kullanan bir sürücüye toplam 386 bin 630 lira ceza uygulandı.

        Alkollü araç kullanan 8 sürücü ifade işlemleri gereği polis merkezine götürüldü, araçları ise trafikten men edildi.

        Ayrıca, arama yapılan bir araçtan kurusıkı tabanca ve mermiler ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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