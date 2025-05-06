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        GÜNCELLEME 2 - Çorum'da un fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi yaralandı

        Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:20 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:20
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        GÜNCELLEME 2 - Çorum'da un fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi yaralandı
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        Çorum'da bir un fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi'ndeki un fabrikasının paketleme ünitesinde patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Patlamada yaralanan 1'i ağır 9 kişi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

        Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya patlamanın yaşandığı fabrikaya gelerek inceleme yaptı.

        Vali Çalgan, gazetecilere, paketleme ünitesinde hava basıncı kaynaklı patlama yaşandığını söyledi.

        Bu ünitede çalışan 9 kişinin patlamadan etkilendiğini belirten Çalgan, "Bir kişi ayakta tedavi edilerek gönderildi. Diğer 8'i Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile iki özel hastaneye kaldırıldı. Bunlardan 7'sinin durumunun iyi olduğunu az önce sağlık müdürümüzden öğrenmiş olduk. Bir tanesi üçüncü derece yanık tanısıyla tedavi edilmekte. Bu kişinin durumunun biraz kritik olduğunu, ağır olduğunu, diğer 7 hastanın kısa sürede taburcu edileceklerini söylediler." dedi.

        İl Emniyet Müdürlüğün olay yeri inceleme ekipleri patlama yerinde inceleme yaptı.

        Öte yandan patlama anı fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Patlamada yaralananların Zülfikar Tutuş, ⁠Necip Aslan, Ali Turp, ⁠⁠Kenan Kazancı, Gazi Karakaş, Ümit Yıldırım, Nizamettin Bahar, Satılmış Kınıklı ve Mehmet Öztaş olduğu, Zülfikar Tutuş'un durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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