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        Çorum'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü hastanede öldü

        Çorum'da seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren servis şoförü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 17:23 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:23
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        Çorum'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü hastanede öldü
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        Çorum’da seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren servis şoförü hastanede hayatını kaybetti.

        Necati Uyanık (56), 19 S 0070 plakalı servis minibüsüyle Çevreyolu Bulvarı’nda seyir halindeyken rahatsızlandı.

        İskilip Kavşağı’nda aracını durduran Uyanık, bir tanıdığını arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine belirtilen yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Uyanınk, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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