Ortaköy ilçesinde voleybol turnuvası düzenlendi

Turnuvaya, Ortaköy Kaymakamı Burak Şapaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Akif Yetişgen, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Karatay ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk İsbir katıldı.

Turnuvanın birincisi Aşdağul Şehit Mahsuni Türkmen Ortaokulu, ikincisi Karahacip Şehit Erdal Öztaş Ortaokulu, üçüncüsü Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu, dördüncü ise Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu takımları oldu.

Ortaköy Kaymakamlığı uhdesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası Voleybol Turnuvası, ortaokul öğrencileri arasında yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.