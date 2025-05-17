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        Ortaköy ilçesinde voleybol turnuvası düzenlendi

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde voleybol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:59 Güncelleme: 17.05.2025 - 16:02
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        Ortaköy ilçesinde voleybol turnuvası düzenlendi
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        Çorum'un Ortaköy ilçesinde voleybol turnuvası düzenlendi.

        Ortaköy Kaymakamlığı uhdesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası Voleybol Turnuvası, ortaokul öğrencileri arasında yapıldı.

        Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen turnuvaya 4 okulun öğrencileri katıldı.

        Turnuvanın birincisi Aşdağul Şehit Mahsuni Türkmen Ortaokulu, ikincisi Karahacip Şehit Erdal Öztaş Ortaokulu, üçüncüsü Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu, dördüncü ise Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu takımları oldu.

        Takımlara, kupaları düzenlenen törenle verildi.

        Turnuvaya, Ortaköy Kaymakamı Burak Şapaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Akif Yetişgen, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Karatay ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk İsbir katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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