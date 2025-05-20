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        Kargı'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Kargı ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 19:13 Güncelleme: 20.05.2025 - 19:13
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        Kargı'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un Kargı ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        O.A. idaresindeki 19 ADB 096 plakalı motosiklet, Kargı-Boyabat kara yolu TOKİ kavşağında S.G'nin kullandığı 35 Y 9492 plakalı süt ürünleri yüklü kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaza yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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