Kargı'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Çorum'un Kargı ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çorum'un Kargı ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
O.A. idaresindeki 19 ADB 096 plakalı motosiklet, Kargı-Boyabat kara yolu TOKİ kavşağında S.G'nin kullandığı 35 Y 9492 plakalı süt ürünleri yüklü kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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