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        Freni boşalan iş makinesinden atlayan operatör yaralandı

        Çorum'un Kargı ilçesinde freni arızalanan iş makinesinden atlayan operatör yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 16:00 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:00
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        Freni boşalan iş makinesinden atlayan operatör yaralandı
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        Çorum'un Kargı ilçesinde freni arızalanan iş makinesinden atlayan operatör yaralandı.

        Çorum İl Özel İdaresinde kepçe operatörü olarak görev yalan N.K. (36), Kargı Yaylası mevkisinde yokuş aşağı inerken frenin tutmadığını fark edince kepçeden atladı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bacağının kırıldığı belirlenen operatör, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kepçe ise operatör atladıktan kısa süre sonra yol kenarına sürtünerek durdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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