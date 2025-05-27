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        Boğazkale'de el sanatları sergisi açıldı

        Çorum'un Boğazkale ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:37 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:04
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        Boğazkale'de el sanatları sergisi açıldı
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        Çorum'un Boğazkale ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı.

        Boğazkale Halk Eğitim Merkezince Hitit Köyü'nde düzenlenen sergide, kursiyerlerin kurslarda yıl boyu ürettikleri eşyalar vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kursların ilçenin kültürel hayatına ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağladığını söyledi.

        Özellikle kadınların el sanatları ve hediyelik eşya üretimiyle ilçenin turizmine renk kattığını belirten Yıldız, "Kursiyerlerimiz ürettikleriyle ilçemizin ve UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesinde bulunan Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'nın tanıtımında çok önemli görevler üstlenmektedir." dedi.

        Belediye Başkanı Adem Özel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutu Fırat da konuşmalarında kursiyerlere katkılarından ötürü teşekkür etti.

        Açılış konuşmalarının ardından Boğazkale Hitit Köyü Sergi Salonu'nda ve Emirler köyünde açılan el sanatları sergileri gezildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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