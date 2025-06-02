Çorum'da otomobil ile üç tekerlekli aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Medine G. ve Sevin T. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İsmail G. idaresindeki 19 AFM 569 plakalı otomobil ile Saliha D'nin kullandığı 19 AFY 751 plakalı üç tekerlekli elektrikli araç, Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Türk Telekom Kavşağı'nda çarpıştı.

Çorum'da otomobil ile üç tekerlekli elektrikli aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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