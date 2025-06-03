Çorum'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kazada park halindeki iki otomobil de hasar gördü.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki İlayda Ş. (19) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlayda Ş’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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