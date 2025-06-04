Rehber öğretmen ve danışmanlara elektronik sigara eğitimi verildi

Çorum'daki okullarda görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara elektronik sigaranın zararları ve bu konudaki yasal düzenlemeler hakkında eğitim verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, kurum binasında düzenlenen eğitimde yaptığı konuşmada, ergenlik döneminde gençlere sağlıklı yaşam ve "hayır" diyebilme becerisi kazandırılmasının madde bağımlılığını önlemeye karşı doğru bir yaklaşım olacağını bildirdi.

Bağımlılık sürecinin insanlığın beka sorunu olarak görülmesi gerektiğini belirten Çağlar, "Özellikle elektronik sigaraların kullanımında artış var. Bu noktada okul rehberlik servislerine önemli görev düşmektedir. Bu süreçte aileleri sürekli bilgilendirmemiz, öğrencileri sanatsal ve sportif etkinliklere yönlendirmemiz, bağımlılık yapıcı ortamlardan uzaklaştırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selen Özakar Akça ise sunumunda, "puff-bar" olarak da bilinen elektronik sigaraların tütün içermediğini ancak albenili tasarımlarına aldanılmaması gerektiğini vurguladı.