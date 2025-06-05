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        Dodurga'da uçurtma yarışması yapıldı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde uçurtma yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:49 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:49
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        Dodurga'da uçurtma yarışması yapıldı
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde uçurtma yarışması düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Gençlik Spor Futbol Sahası'nda düzenlenen yarışmaya 15 çocuk, kendilerinin tasarladığı uçurtmalarla katıldı.

        Toplam 2 bin 250 lira para ödüllü yarışmada Ege Deniz birinci, Barış Yerli ikinci, Cemile Sultan Şireci de üçüncü oldu.

        Dereceye giren çocuklara ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Yiğit, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslı Bayram tarafından verildi.

        Yarışmanın ardından çocuklar aileleriyle uçurtma uçurarak eğlendi.

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