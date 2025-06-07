Çorum'daki bayramlaşma töreninde Filistinliler için dua edildi

Çorum'da Kurban Bayramı dolayısıyla valilik ve belediye tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde, İsrail'in saldırısı altında bulunan Filistin halkının kurtuluşu için dua edildi.

Valilik bahçesindeki programda Kur'an okunduktan sonra İl Müftü Vekili Yasin Baykal, Müslümanların huzur içinde yaşaması için duada bulundu.

Çorum Valisi Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Dünyanın her yerinde zulme uğrayanların zulümden kurtulmasını dileyen Çalgan, "Kurban Bayramı'nın başta din kardeşlerimiz olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da dünyadaki mazlumların gözünün Türkiye'de olduğunu belirterek, "Rabb'im Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve diğer yerlerde zulme uğrayan kardeşlerimize bundan sonraki bayramlarında kendi bayrakları altında, çocuklarıyla beraber huzurlu bayramlar yapmayı nasip etsin. Biz de kendi ülkemizde tek bir çocuğumuzun burnu bile kanamadan, terörsüz Türkiye'de nice bayramlara erişelim." diye konuştu.