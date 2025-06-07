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        Çorum'daki bayramlaşma töreninde Filistinliler için dua edildi

        Çorum'da Kurban Bayramı dolayısıyla valilik ve belediye tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde, İsrail'in saldırısı altında bulunan Filistin halkının kurtuluşu için dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 13:15 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:40
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        Çorum'daki bayramlaşma töreninde Filistinliler için dua edildi
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        Çorum'da Kurban Bayramı dolayısıyla valilik ve belediye tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde, İsrail'in saldırısı altında bulunan Filistin halkının kurtuluşu için dua edildi.

        Valilik bahçesindeki programda Kur'an okunduktan sonra İl Müftü Vekili Yasin Baykal, Müslümanların huzur içinde yaşaması için duada bulundu.

        Çorum Valisi Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

        Dünyanın her yerinde zulme uğrayanların zulümden kurtulmasını dileyen Çalgan, "Kurban Bayramı'nın başta din kardeşlerimiz olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

        AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da dünyadaki mazlumların gözünün Türkiye'de olduğunu belirterek, "Rabb'im Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve diğer yerlerde zulme uğrayan kardeşlerimize bundan sonraki bayramlarında kendi bayrakları altında, çocuklarıyla beraber huzurlu bayramlar yapmayı nasip etsin. Biz de kendi ülkemizde tek bir çocuğumuzun burnu bile kanamadan, terörsüz Türkiye'de nice bayramlara erişelim." diye konuştu.

        AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da Ayasofya'nın ibadete açıldığını, Karabağ'ın özgürlüğüne kavuştuğunu, Suriye'de Esed rejiminin yıkıldığını hatırlatarak, "İnşallah Gazze'de, Filistin'de ve dünyanın her yerinde zulüm sona erer inşallah." ifadesini kullandı.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Kurban Bayramı'nı bayram tadında yaşayamayan mazlumların olduğuna dikkati çekerek, "İnşallah onlar için de bayramın bayram gibi kutlandığı, çocukların Gazze sokaklarında bayram şekerleriyle koşuşturduğu, Doğu Türkistan'daki mazlumların yüzlerinin güldüğü, mazlum coğrafyaların hüzünden sevince dönüştüğü günleri Rabb'im bizlere göstersin." şeklinde konuştu.

        Vali Çalgan ve beraberindekiler, daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

        Törene, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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