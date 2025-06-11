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        Çorum'da arpa hasadına başlandı

        Çorum'un Bayat ilçesinde çiftçiler arpa hasadına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 12:58 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:58
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        Çorum'da arpa hasadına başlandı
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        Çorum'un Bayat ilçesinde çiftçiler arpa hasadına başladı.

        Sonbaharda ektikleri tohumları yetiştiren üreticiler, hasat sürecinin başlamasının sevincini yaşıyor.

        İlçede Toyhane Emirhalil ve Eskialibey köylerinde çiftçiler arpalarını biçmeye başladı.

        Aşağı Emirhalil köyünde Hasan Durak da arazisinde arpa hasadı yapıyor.

        Durak, kış mevsiminin kurak geçmesi ve havaların anı ısınmasıyla erken hasat yaptıklarını söyledi.

        Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım ise bu yıl iklim şartlarından ötürü arpa rekoltesinde düşüş beklediklerini anlattı.

        Mevsim şartlarının elverişli gitmediğini belirten Yıldırım, "Bu yıl havaların erken ısınmasından dolayı hasat erken başladı. Bu yıl çiftçilerimiz bir dönümden 150-180 kilogram arasında arpa almaya başladılar. Geçen yıl bir dönümden ortalama 350 kilogram almıştık." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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