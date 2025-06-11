Çorum'da arpa hasadına başlandı

Mevsim şartlarının elverişli gitmediğini belirten Yıldırım, "Bu yıl havaların erken ısınmasından dolayı hasat erken başladı. Bu yıl çiftçilerimiz bir dönümden 150-180 kilogram arasında arpa almaya başladılar. Geçen yıl bir dönümden ortalama 350 kilogram almıştık." dedi.

Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım ise bu yıl iklim şartlarından ötürü arpa rekoltesinde düşüş beklediklerini anlattı.

Aşağı Emirhalil köyünde Hasan Durak da arazisinde arpa hasadı yapıyor.

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