Çorum'da çıkan yangında yaklaşık 120 dekar buğday tarlası yandı

Yaklaşık 120 dekar buğday ekili tarlanın yanmasına neden olan yangınla ilgili kundaklama iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.​​​​​​​

Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çorum-Ortaköy kara yolu Güzelyurt mevkisine motosikletle gelen bir kişinin buğday tarlalarını ateşe verdiği ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da kimliği belirsiz kişi tarafından kasıtlı olarak başlatıldığı iddia edilen yangında yaklaşık 120 dekar buğday tarlası yandı.

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