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        "Öğretmenin Türküsü" konseri Osmancık'ta ilgi gördü

        Çorum'un Osmancık ilçesinde müzik öğretmenlerinden oluşan koro konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:40 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:14
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        "Öğretmenin Türküsü" konseri Osmancık'ta ilgi gördü
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde müzik öğretmenlerinden oluşan koro konser verdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Mustafa Kemal Atatürk Parkı'nda "Öğretmenin Türküsü" adıyla düzenlenen açık hava konserinde, öğretmenler Türk halk müziği eserlerini seslendirdi.

        Konsere ilgi gösteren vatandaşlar, türkülere eşlik etti.

        Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, yıl sonu etkinlikleri kapsamında ilçedeki gönüllü müzik öğretmenlerinden koro kurarak konser düzenlediklerini ifade etti.

        Konsere Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, daire amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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