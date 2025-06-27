Hitit Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Hitit Üniversitesinde mezuniyet heyecanı yaşandı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Spor Salonu'nda düzenlenen törende, mezun öğrencilerin heyecanı, sevinci ve gururuna ortak olduklarını söyledi.

Eğitimin beşikten mezara kadar devam ettiğini belirten Çalgan, "Örgün eğitimin bir ömrü var. Anaokulundan, ilköğretimden başlayıp bir dünya sınavdan geçtiniz. Önce LGS vardı, arkasından YKS, şimdi mezun oldunuz. Üniversite, sadece mesleki bilgilerden ibaret değildir. Dolayısıyla burada kıymetli akademisyenlerimiz tarafından sadece bir mesleğe hazırlanmadınız, sizi hayata da hazırladılar. Ümit ediyorum hayalini kurduğunuz mesleği büyük başarıyla yerine getireceksiniz." dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de konuşmasına, İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze'de öldürülenleri anarak başladı.

Gazze'de dünyanın gözü önünde tarihte asla silinmeyecek bir insanlık suçu yaşandığını vurgulayan Öztürk, "Bölgede barış, istikrar ve huzurun yeniden temin edilebilmesi için her platformda Filistinli din kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.