Çorum'da 25 dönüm buğday tarlası yandı
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde ekili alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde ekili alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
İlçeye bağlı Aşılarmut köyü yolunda bulunan buğday ekili arazide yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Uğurludağ Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 25 dönüm ekili arazi zarar gördü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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