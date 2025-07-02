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        Çorum'da 25 dönüm buğday tarlası yandı

        Çorum'un Uğurludağ ilçesinde ekili alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:47 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:47
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        Çorum'da 25 dönüm buğday tarlası yandı
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        Çorum'un Uğurludağ ilçesinde ekili alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

        İlçeye bağlı Aşılarmut köyü yolunda bulunan buğday ekili arazide yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Uğurludağ Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 25 dönüm ekili arazi zarar gördü.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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