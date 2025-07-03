Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Çorum'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 09:39 Güncelleme: 03.07.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Doğan Ö. idaresindeki 19 ACS 307 plakalı hafif ticari araç, Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağı'nda Muzaffer A'nın kullandığı 06 BA 7633 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Ekrem A. ve Mitat A. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Milyonların emekli ve memur maaşı bugün netleşiyor
        Milyonların emekli ve memur maaşı bugün netleşiyor
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        Pentagon'dan İran açıklaması
        Pentagon'dan İran açıklaması
        İklim kanunu kabul edildi
        İklim kanunu kabul edildi
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İliç'te hayat durdu!
        İliç'te hayat durdu!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!

        Benzer Haberler

        Osmancık'ta yangın çıkan iki katlı binada hasar oluştu
        Osmancık'ta yangın çıkan iki katlı binada hasar oluştu
        Çorum'da 25 dönüm buğday tarlası yandı
        Çorum'da 25 dönüm buğday tarlası yandı
        Çorum'da hırsızlık zanlısı saklandığı camide yakalandı
        Çorum'da hırsızlık zanlısı saklandığı camide yakalandı
        Çorum'da görme engelliler farkındalık amacıyla eğitmen kontrolünde otomobil...
        Çorum'da görme engelliler farkındalık amacıyla eğitmen kontrolünde otomobil...
        GÜNCELLEME - Çorum'da kaybolan kişinin cesedine HES kanalında ulaşıldı
        GÜNCELLEME - Çorum'da kaybolan kişinin cesedine HES kanalında ulaşıldı
        Çorum'da kaybolan kişi için HES kanalında arama çalışması başlatıldı
        Çorum'da kaybolan kişi için HES kanalında arama çalışması başlatıldı