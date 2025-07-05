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        İskilip Doğa, Turizm ve Gastronomi Stratejisi ve Eylem Planı Ortak Akıl Çalıştayı düzenlendi

        Çorum'da, "İskilip Doğa, Turizm ve Gastronomi Stratejisi ve Eylem Planı Ortak Akıl Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 22:14 Güncelleme: 05.07.2025 - 22:14
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        İskilip Doğa, Turizm ve Gastronomi Stratejisi ve Eylem Planı Ortak Akıl Çalıştayı düzenlendi
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        Çorum'da, "İskilip Doğa, Turizm ve Gastronomi Stratejisi ve Eylem Planı Ortak Akıl Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        İskilip Redif Kışlası konferans salonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesi iş birliğinde düzenlenen çalıştayda İskilip'in bir turizm destinasyonuna dönüşebilmesi için yapılabilecekler değerlendirildi.

        Kaymakam Ramazan Polat, burada yaptığı konuşmada, İskilip'in tarihiyle, kültürüyle ve eşsiz doğasıyla nadide bir yer olduğunu belirterek, "Projenin oluşmasında emeği geçen tüm ekibime teşekkür ediyorum. Turizmden doğaya, gastronomiden kültüre kadar tüm değerleri görünür kılmak için çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz İskilip'i sadece bugünün değil, yarının da parlayan yıldızı haline getirmektir." dedi.

        İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi ise ilçenin manevi ve kültürel mirasına sahip çıkmak gerektiğini dile getirerek, "İskilip'in doğasını, yaşanmışlıklarını ve kültürünü geleceğe taşıyacak bir yapı kurmak için yoğun emek veriyoruz. Bu yolda bizlere gönülden destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. İskilip'in sessiz ama makul bir çoğunluğu var. Onlar yapılanları kalpten takip ediyor. Biz, Kaymakamımızla ilçenin kıymetlerini daha da değerlendirerek geleceğe taşımaya çalışıyoruz. 50 yıl önce yaşanan güzelliklerin bir kısmını bugün evlatlarımızda yaşıyor. Ama biz istiyoruz ki yarının çocukları daha fazlasını yaşasın. Bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.

        Gastronomi uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral da İskilip'in bir cennet, gizli kalmış bir hazine olduğunu vurgulayarak, "Tüm bu değerlerin ulusal ve uluslararası platformlarda hak ettiği yeri alması için çalışacağız. Gördüğüm misafirperverlik, ikramlar ve güler yüz gerçekten etkileyiciydi." ifadesini kullandı.

        Çalıştaya OKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, OKA Uzmanı Dursun Demir, kültür rotaları uzmanı Ali Öztüfekci, yemek kültürü uzmanı Filiz Hösükoğlu, müze bilimci Mine Küçük, dijital müze uzmanı Gençay Akbaydar, bilişim uzmanı Mustafa Onur Yurdal, turizm destinasyon uzmanı Turgay Yeni, dünya ve yerel kalkınma medya danışmanı Hilal Dağ, esnaf, kadın üreticiler ve STK temsilcileri katıldı.

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