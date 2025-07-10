Osmancık'ta çıkan yangında 100 dönüm anız alanı zarar gördü

Yangında köy mezarlığın bir bölümü, 100 dönüm anız alanı ile bir hayvan ağılın çevresi zarar gördü.

Köy sakinlerinin ilk müdahalesinin ardından ihbar üzerine Orman İşletme ile Osmancık Belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, köydeki elektrik trafonda kıvılcımların etraftaki ot ve çalılıkları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

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